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Bahçelievler'de kolonu patlayan bina boşaltıldı

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Giriş: 21.09.2023 12:51
Bahçelievler Şirinevler Mahallesi 13. Sokak'ta bulunan bir binanın alt katındaki marangoz atölyesinin kolonu dün gece saatlerinde patladı. Patlama sonucu 11 daire ve 4 iş yerinin bulunduğu bina boşaltılarak mühürlendi. Bina sakinleri belediye tarafından geçici olarak otellere yerleştirildi.
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