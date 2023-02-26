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Bahar yarıyılı ne zaman başlayacak? YÖK’ten sıkça soruların sorulara yanıt

A Haber
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Giriş: 26.02.2023 13:17
Üniversitelerde bahar yarıyılı eğitim ve öğretimine ilişkin akıllarda pek çok soru var. Yüksek Öğretim Kurulu, sıkça sorulan sorulara yanıt verdi.
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