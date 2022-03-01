01 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bağcılar’da yol çöktü! 3 metrelik çukur oluştu

Bağcılar’da yol çöktü! 3 metrelik çukur oluştu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.03.2022 13:40
Güncelleme:01.03.2022 13:43
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde metro inşaatı yanındaki yolda göçük meydana geldi. 3 metrelik çukurun oluştuğu yol araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Olay saat 10.30 sularında İstanbul Bağcılar'da, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı inşaatı yanındaki Mehmet Akif Bulvarı'nda gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir sebeple caddenin ortasında göçük oluştu. Durumu gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi.

Gelen ekipler yolu kapatarak güvenlik önlemi alırken, yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğindeki göçüğe, trafik akışının yoğun olduğu caddede şans eseri düşen araç olmadı.

Bağcılar istikameti tamamen kapanırken, gelen araçlar başka güzergahlara yönlendirildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Metro inşaatı yanındaki yol çöktü!
Metro inşaatı yanındaki yol çöktü!
Eski koca cinayeti sosyal medyadan duyurmuş
Eski koca cinayeti sosyal medyadan duyurmuş
Sosyal medyada paylaştı: Öleceksin
Sosyal medyada paylaştı: Öleceksin
Çürüyen üst geçit bölge haklını korkuttu
Çürüyen üst geçit bölge haklını korkuttu
Kurşuna dizildi, otomobiliyle hastaneye gitti
Kurşuna dizildi, otomobiliyle hastaneye gitti
Oyuncak almak için biriktirdiği parayla Ukrayna’ya yardım etti
Oyuncak almak için biriktirdiği parayla Ukrayna'ya yardım etti
Bu iş için mühendisliği bıraktı
Bu iş için mühendisliği bıraktı
Tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı
Tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı
Dakikalarca drift yapan alkollüye ceza
Dakikalarca drift yapan alkollüye ceza
’Kızlardan günde 2 bin mektup alıyordum’
'Kızlardan günde 2 bin mektup alıyordum'
Ukraynalılardan Rusya’ya savaşı durdurun çağrısı
Ukraynalılardan Rusya'ya "savaşı durdurun" çağrısı
Sokak ortasında silahlı kavga kamerada
Sokak ortasında silahlı kavga kamerada
Daha Fazla Video Göster