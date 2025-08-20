20 Ağustos 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bağcılar’da dehşet: İşten kovulan erkek kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladı
Bağcılar’da dehşet: İşten kovulan erkek kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladı

Bağcılar’da dehşet: İşten kovulan erkek kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.08.2025 23:37
Spot: İstanbul Bağcılar’da aynı iş yerinde çalışan Z.S. ile E.Y. arasında başlayan ilişki, iş yerinde yaşanan tartışmayla son buldu. Tartışmanın ardından işten çıkarılan E.Y., takip ettiği Z.S.’yi sokak ortasında bıçakladı. Olayı gören mahalleli, kaçmaya çalışan saldırganı yakalayarak linç etmek istedi. Polis ekipleri, şüpheliyi kalabalığın elinden güçlükle aldı. Ağır yaralanan Z.S. ambulansla hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. Doktorlar, genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğünü açıkladı. Saldırgan ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bağcılar’da dehşet: İşten kovulan erkek kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladı
İşten kovuldu arkadaşını sokak ortasında bıçakladı
İşten kovuldu arkadaşını sokak ortasında bıçakladı
İstanbul’da 3,2 büyüklüğünde deprem oldu
İstanbul’da 3,2 büyüklüğünde deprem oldu
Osımhen’in Kamerun şubesi!
Osımhen'in Kamerun şubesi!
Bin yıldızlı ’dam palas’ keyfi!
Bin yıldızlı 'dam palas' keyfi!
Emekli maaşına bloke konulabilecek!
Emekli maaşına bloke konulabilecek!
Denizdeki gizli tehlike: Çeken akıntı
Denizdeki gizli tehlike: Çeken akıntı
Boşanma davalarında arabuluculuk dönemi!
Boşanma davalarında arabuluculuk dönemi!
Kimler emlak vergisinden muaf?
Kimler emlak vergisinden muaf?
Lüks otomobil hurdaya döndü!
Lüks otomobil hurdaya döndü!
Bayrak direğine saygısızlık tepkilere neden oldu
Bayrak direğine saygısızlık tepkilere neden oldu
Hayvanları katledip ayin yapan kişi tutuklandı
Hayvanları katledip ayin yapan kişi tutuklandı
Hakan Çakır cinayeti zanlılarından şok video!
Hakan Çakır cinayeti zanlılarından şok video!
Daha Fazla Video Göster