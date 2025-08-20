Bağcılar’da dehşet: İşten kovulan erkek kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladı

Spot: İstanbul Bağcılar’da aynı iş yerinde çalışan Z.S. ile E.Y. arasında başlayan ilişki, iş yerinde yaşanan tartışmayla son buldu. Tartışmanın ardından işten çıkarılan E.Y., takip ettiği Z.S.’yi sokak ortasında bıçakladı. Olayı gören mahalleli, kaçmaya çalışan saldırganı yakalayarak linç etmek istedi. Polis ekipleri, şüpheliyi kalabalığın elinden güçlükle aldı. Ağır yaralanan Z.S. ambulansla hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. Doktorlar, genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğünü açıkladı. Saldırgan ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

