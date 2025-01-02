Baca temizliği yaparken canından oldu!

Büyükçekmece ilçesi Dizdariye Mahallesi Kamelya sokakta akrabasının yaşadığı 5 katlı apartmana gelen 40 yaşındaki Adem Osman Sağlam, baca temizliği yaptığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle 5'inci kattan aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, bir akrabasının evine baca temizliği yapmak için gelen Sağlam'ın düştüğünü fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu düştüğü yerden çıkarılan Adem Osman Sağlam'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adem Osman Sağlam'ın cansız bedeni morga götürülmek üzere çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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