01 Ağustos 2024, Perşembe
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Babasını öldüren genç kızdan ilginç paylaşım: “Şiddete eğilimliyim”
Isparta'da babasını göğsünden bıçaklayarak öldüren üniversite öğrencisi kızın sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Kick boks ve muay thai sporcusu olduğu öğrenilen genç kızın sosyal medyasında paylaştığı antrenman videosunda “Şiddete eğilimliyim” mesajı ortaya çıktı.