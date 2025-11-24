24 Kasım 2025, Pazartesi
Onur Yılmaz Suç Örgütü Operasyonu! Mine Tozlu Biçer'in 5 yıl hapsi istendi
Borsa İstanbul'da manipülasyon yapan Onur Yılmaz'ın elebaşı olduğu suç örgütüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Yılmaz'ın 11 yıla kadar hapsi istendi. 73 milyonluk vurgunda yer alan Marka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer'in de 5 yıla kadar hapsi talep edildi.