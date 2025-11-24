Onur Yılmaz Suç Örgütü Operasyonu! Mine Tozlu Biçer’in 5 yıl hapsi istendi

Borsa İstanbul'da manipülasyon yapan Onur Yılmaz'ın elebaşı olduğu suç örgütüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Yılmaz'ın 11 yıla kadar hapsi istendi. 73 milyonluk vurgunda yer alan Marka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer'in de 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

