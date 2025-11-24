24 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Onur Yılmaz Suç Örgütü Operasyonu! Mine Tozlu Biçer'in 5 yıl hapsi istendi
Onur Yılmaz Suç Örgütü Operasyonu! Mine Tozlu Biçer’in 5 yıl hapsi istendi

Onur Yılmaz Suç Örgütü Operasyonu! Mine Tozlu Biçer'in 5 yıl hapsi istendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.11.2025 14:29
Borsa İstanbul'da manipülasyon yapan Onur Yılmaz'ın elebaşı olduğu suç örgütüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Yılmaz'ın 11 yıla kadar hapsi istendi. 73 milyonluk vurgunda yer alan Marka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer'in de 5 yıla kadar hapsi talep edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Onur Yılmaz Suç Örgütü Operasyonu! Mine Tozlu Biçer’in 5 yıl hapsi istendi
112 ekipleri zorlu kış şartlarına hazır
112 ekipleri zorlu kış şartlarına hazır
Bağcılar’da parkta oyun oynayan 4 çocuğu elektrik çarptı
Bağcılar'da parkta oyun oynayan 4 çocuğu elektrik çarptı
İklim değişikliği ile mücadelede 2035 hedefi
İklim değişikliği ile mücadelede 2035 hedefi
Arnavutköy yolunda zincirleme kaza
Arnavutköy yolunda zincirleme kaza
12 yaşındaki öğrenci kalp krizinden öldü
12 yaşındaki öğrenci kalp krizinden öldü
Gıda sahtekarlığına geçit yok
Gıda sahtekarlığına geçit yok
Onur Yılmaz Suç Örgütü Operasyonu
Onur Yılmaz Suç Örgütü Operasyonu
İstanbul’a dolu yağdı!
İstanbul'a dolu yağdı!
Miğferli dede görenleri şaşırttı
Miğferli dede görenleri şaşırttı
768 konut ve iş yeri için kura çekimi
768 konut ve iş yeri için kura çekimi
İstanbul’da hortum çıktı! İşte o anlar
İstanbul’da hortum çıktı! İşte o anlar
Oyuncu baba eve iş getirdi
Oyuncu baba eve iş getirdi
Daha Fazla Video Göster