20 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Babasını kurtarmak için alevlerin arasına daldı! 86 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Babasını kurtarmak için alevlerin arasına daldı! 86 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2020 17:24
Güncelleme:20.11.2020 17:29
Samsun’da köy evinde çıkan yangında evde bulunan 86 yaşındaki bir kişiyi alevlerin içerisine giren oğlu çıkardı. Yangın esnasında baygınlık geçiren yaşlı adam, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Kocaman Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan 86 yaşındaki Mehmet Baş'ın evinde yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların dumanı fark etmesi üzerine olay 112 acil servise bildirildi. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken Mehmet Baş'ın oğlu alevler içerisine girerek babasını baygın şekilde yangından kurtardı.

Ambulans ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Baş, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Mehmet Baş'ın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılan incelemeler sonucunda yangının sobadan çıktığı tespit edildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Babasını kurtarmak için alevlerin arasına daldı!
Babasını kurtarmak için alevlerin arasına daldı!
Çin'in Kovid-19 aşısı için başvurular başladı
Çin'in Kovid-19 aşısı için başvurular başladı
31 köy yolu kapandı! O ile mevsimin ilk karı düştü
31 köy yolu kapandı! O ile mevsimin ilk karı düştü
Koronavirüsün giremediği köy!
Koronavirüsün giremediği köy!
Bu Türk tüm dünyayı şaşırttı! Herkes toplanıp izledi
Bu Türk tüm dünyayı şaşırttı! Herkes toplanıp izledi
O ilde ele geçirildi! Hepsi imha edildi
O ilde ele geçirildi! Hepsi imha edildi
İzleyenlerin kanı dondu! Olacak iş değil
İzleyenlerin kanı dondu! Olacak iş değil
Metin Hara hakim karşısına çıktı
Metin Hara hakim karşısına çıktı
Yürek ısıtan görüntü
Yürek ısıtan görüntü
Bugün hangi kısıtlamalar başlıyor?
Bugün hangi kısıtlamalar başlıyor?
Yeni koronavirüs tedbirleri neler?
Yeni koronavirüs tedbirleri neler?
Korona operasyonu! Türkiye'ye yayacaklardı
Korona operasyonu! Türkiye'ye yayacaklardı
Daha Fazla Video Göster