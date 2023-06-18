18 Haziran 2023, Pazar
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Babalar Günü'nde kahreden haber: Kızını sınava götürürken can verdi!
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Kızını sınava yetiştirmek için hız yapan şahsın kullandığı cip, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak duvara ok gibi saplandı. Babalar Günü'nde yaşanan kazada baba olay yerinde hayatını kaybederken, kızı yaralandı.