20 Haziran 2021, Pazar
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Babalar Günü'nde hayatını kaybetti! ‘Yanına geleceğim oğlum’ diyerek ağıt yakmıştı
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 18 gün önce yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki oğlu Zafer Ceylan’ın cenazesinde “Ben de yakında yanına geleceğim oğlum” diyerek gözyaşı döken Yılmaz Ceylan, ‘Babalar Günü’nde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.