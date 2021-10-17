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Babaannesinin dokuma tezgahından esinlendi şimdi minyatür dokuma tezgahlarını yapıyor

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Giriş: 17.10.2021 18:26
Şimdi minyatür dokuma tezgahlarını ekranlarınıza getireceğiz. 73 yaşındaki Abdullah Yurtsever, emekli olduktan sonra, hobi amaçlı minyatür dokuma tezgahları yapmaya başladı. Zamanının çoğunu atölyesinde geçiren yaşlı adam, eşsiz eserler yaptı. Damla Karasu’nun haberi, Ömer Er'in görüntüleri ile ekranlarınızda.
Bir yaşam hikayesi... Minyatür dokuma tezgahları
Bir yaşam hikayesi... Minyatür dokuma tezgahları
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