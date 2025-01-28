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Babaannesi ve dedesini öldüren madde bağımlısı: Ölen babamın ruhunu taşıyorum!

Babaannesi ve dedesini öldüren madde bağımlısı: Ölen babamın ruhunu taşıyorum!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.01.2025 17:46
Mersin’in Mut ilçesinde madde bağımlısı Hüseyin Ateş ile evlerinde kaldığı babaannesi Gülizar Ateş ve aynı ismi taşıyan dedesi Hüseyin Ateş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ateş, bıçakla babaannesi ve dedesinin boğazını kesip, kaçtı. Sesleri duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ateş çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Gülizar ve Hüseyin Ateş’in cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, Hüseyin Ateş'i, kaçtığı evden 1 kilometre uzaklıkta yakaladı. Gözaltına alınan Hüseyin Ateş'in olaydan 3 gün önce cezaevinden tahliye olduğu, babası M.A.'nın da 4 yıl önce sahte içkiden hayatını kaybettiği belirtildi. Emniyetteki ifadesinde "Ölen babamın ruhunu taşıyorum. Öldürdüm, rahatladım" diyen Hüseyin Ateş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ateş, sevk sırasında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da "Bana ihanet edenlerin hepsi ölecek" diye konuştu. Ateş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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Babaannesi ve dedesini öldüren madde bağımlısı: Ölen babamın ruhunu taşıyorum!
Ölen babamın ruhunu taşıyorum!
"Ölen babamın ruhunu taşıyorum!"
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