Baba ile oğlunu 30 bin lira için öldüren sanıktan şaşırtan savunma: Son 20 yılda kavgaya bile karışmadım!

Burdur'un Gölhisar ilçesinde sattığı otomobilden kalan 30 bin lira alacağının gününde ödenmemesi nedeniyle Ramazan Tin (53) ile oğlu Muharrem Tin'i (30) pompalı tüfekle öldüren Metin Kızıllı (43), ilk duruşmada, "Ömrümün son 20 senesinde hiçbir kavgaya karışmamış bir insanım. Lisans mezunuyum. Hayvanlara, insanlara iyilik yapan birisiyim. Kavga ile bile karşınıza çıkmazken, insan öldüren birisi olarak çıktım" dedi.

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