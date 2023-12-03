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Azimle geçen ömür! İbrahim Kartal hiçbir zaman hayata küsmedi

A Haber
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Giriş: 03.12.2023 10:25
İşte azmin hikayesi... Hikayenin baş kahramanı İbrahim Kartal. O 50 yaşında, 18 yaşında geçirdiği iş kazası nedeniyle bir bacağını kaybetti ancak hiçbir zaman hayata küsmedi. Fırat'ın azgın ve derin sularında yüzmeyi öğrendi ardından 50 metrede Türkiye şampiyonu oldu. İbrahim Kartal mücadele ve başarı ile dolu hayat hikayesini Fırat'ın kenarında A Haber’e anlattı...
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