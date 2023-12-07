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Ayrılmak istediği sevgilisi ve 2 arkadaşı tarafından kaçırıldı; kades sayesinde kurtarıldı

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Giriş: 07.12.2023 13:42
İzmir'de ayrılmak istediği sevgilisi G.U. (38) ve 2 arkadaşı tarafından kaçırılıp, Manisa'ya götürülen A.D. (35), Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım isteyince polis ekiplerince tespit edilip, kurtarıldı. 3 kişi gözaltına alınıp, tutuklanırken, A.D.'nin aracına otomobil ile çarpıp, inmesini sağlayan şüpheliler ile direnen kadın ve olaya müdahale eden güvenlik görevlisinin o anları, kameraya yansıdı.
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