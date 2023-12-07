Ayrılmak istediği sevgilisi ve 2 arkadaşı tarafından kaçırıldı; kades sayesinde kurtarıldı

İzmir'de ayrılmak istediği sevgilisi G.U. (38) ve 2 arkadaşı tarafından kaçırılıp, Manisa'ya götürülen A.D. (35), Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım isteyince polis ekiplerince tespit edilip, kurtarıldı. 3 kişi gözaltına alınıp, tutuklanırken, A.D.'nin aracına otomobil ile çarpıp, inmesini sağlayan şüpheliler ile direnen kadın ve olaya müdahale eden güvenlik görevlisinin o anları, kameraya yansıdı.