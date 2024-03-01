Aynı sahtekar yine devrede! Otizmlilere sahte ilaç satıyor

Otizm davranışsal bozukluğa yol açan kalıtımsal bir hastalık. Uzun yıllar süren özel bir eğitim süreci var. Ancak bu süreyi kısaltan otizme karşı ilaç geliştirdiğini iddia eden umut tacirleri türedi son dönemde. Otizmli bireylerin ailelerinin cebine göz diken sahtekarları daha önce A Haber ekranlara taşımış ve dikkat edilmesi gerektiğini belirtmişti. Haklarında soruşturma başlatılan o kişiler aynı sahte ilacı adını değiştirerek yine piyasaya sürdü. Canan Marangöz ve Gökhan Şenadalı'nın özel haberi...

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