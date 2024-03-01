01 Mart 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Aynı sahtekar yine devrede! Otizmlilere sahte ilaç satıyor
Otizm davranışsal bozukluğa yol açan kalıtımsal bir hastalık. Uzun yıllar süren özel bir eğitim süreci var. Ancak bu süreyi kısaltan otizme karşı ilaç geliştirdiğini iddia eden umut tacirleri türedi son dönemde. Otizmli bireylerin ailelerinin cebine göz diken sahtekarları daha önce A Haber ekranlara taşımış ve dikkat edilmesi gerektiğini belirtmişti. Haklarında soruşturma başlatılan o kişiler aynı sahte ilacı adını değiştirerek yine piyasaya sürdü. Canan Marangöz ve Gökhan Şenadalı'nın özel haberi...