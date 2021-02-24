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Aynı evde yatağa bağlı 3 hayat! Ailece gezebilmek istiyorlar

A Haber
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Giriş: 24.02.2021 12:13
Güncelleme:24.02.2021 12:20
İstanbul Başakşehir'de yaşayan bir ailenin hikayesi yürekleri dağladı. Bu ailenin 4 çocuğunun 3'ü engelli yatağa bağlı. Birbirine sarılarak hayata tutunan bu ailenin hikayesini A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı. Yaşadıklarını anlatan Abdülsamet Varlı "insanlar pes ediyor hiç bir şeye pes etmiyorlar. Şükredin hayat güzel yürüyorsunuz onun değerini bilin... Siz yaşamayı bilin yeter ki..." ifadeleriyle yürekleri yaktı.

İstanbul Başakşehir'de yaşayan bir ailenin hikayesi yürekleri dağladı. Bu ailenin 4 çocuğunun 3'ü engelli yatağa bağlı. Birbirine sarılarak hayata tutunan bu ailenin hikayesini A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı.

Yaşadıklarını anlatan Abdülsamet Varlı "insanlar pes ediyor hiç bir şeye pes etmiyorlar. Şükredin hayat güzel yürüyorsunuz onun değerini bilin... Siz yaşamayı bilin yeter ki..." ifadeleriyle yürekleri yaktı.

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Aynı evde yatağa bağlı 3 hayat
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