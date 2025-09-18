18 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Aynı evde üst üste 7 yangın! Gizemli yangınların sırrı ne?
Aynı evde üst üste 7 yangın! Gizemli yangınların sırrı ne?

Aynı evde üst üste 7 yangın! Gizemli yangınların sırrı ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.09.2025 12:51
Düzce'nin Yeşiltepe Köyü'ndeki bir evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanan olmadı neyse ki. İşin ilginç tarafı yangın çıkan evden geçtiğimiz ay 6 kere daha alevler yükselmişti. Hatta tam olarak son 5 yılda 7 kez aynı evde yangın çıktı. Ev sahibi bunun sebebini bilmiyor. İtfaiyenin araştırmalarından da bir sonuç çıkmadı. Gizemli yangınlar hem ev sahibini hem de köylüleri hayli korkutmuş durumda.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aynı evde üst üste 7 yangın! Gizemli yangınların sırrı ne?
Türkiye onu konuşuyor! Kuryenin ifadesi ortaya çıktı
Türkiye onu konuşuyor! Kuryenin ifadesi ortaya çıktı
13. kattan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
13. kattan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Peynir-ekmek gibi satılıyor!
Peynir-ekmek gibi satılıyor!
Gizemli yangınların sırrı ne?
Gizemli yangınların sırrı ne?
Ambulans geliyor radyonuz uyarıyor
Ambulans geliyor radyonuz uyarıyor
Üç ilde üç farklı zorbalık olayı!
Üç ilde üç farklı zorbalık olayı!
2 ülke arasında ortak savunma anlaşması!
2 ülke arasında ortak savunma anlaşması!
Eksik gramajlı altın nasıl anlaşılır?
Eksik gramajlı altın nasıl anlaşılır?
İstanbul’da barajlar alarm veriyor!
İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
Ortaokul ve liselerde dijital envanter dönemi!
Ortaokul ve liselerde dijital envanter dönemi!
Deprem sonrası Sındırgı’da inşa çalışmaları
Deprem sonrası Sındırgı'da inşa çalışmaları
Trabzon’da alevlerle mücadele
Trabzon'da alevlerle mücadele
Daha Fazla Video Göster