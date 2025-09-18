18 Eylül 2025, Perşembe
Aynı evde üst üste 7 yangın! Gizemli yangınların sırrı ne?
Düzce'nin Yeşiltepe Köyü'ndeki bir evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanan olmadı neyse ki. İşin ilginç tarafı yangın çıkan evden geçtiğimiz ay 6 kere daha alevler yükselmişti. Hatta tam olarak son 5 yılda 7 kez aynı evde yangın çıktı. Ev sahibi bunun sebebini bilmiyor. İtfaiyenin araştırmalarından da bir sonuç çıkmadı. Gizemli yangınlar hem ev sahibini hem de köylüleri hayli korkutmuş durumda.