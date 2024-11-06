06 Kasım 2024, Çarşamba
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Ayının ayna ile imtihanı fotokapana yansıdı

Ayının ayna ile imtihanı fotokapana yansıdı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.11.2024 10:07
Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından ormanda bir ayının aynada kendisini görmesi sonrası yaşadıklarını paylaştı. İşte belgeselleri aratmayan görüntüler...
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Ayının ayna ile imtihanı fotokapana yansıdı
Ayının ayna ile imtihanı fotokapana yansıdı
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