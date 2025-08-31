31 Ağustos 2025, Pazar

Ayı saldırısı anı kamerada! Son anda böyle kurtuldu
Ayı saldırısı anı kamerada! Son anda böyle kurtuldu

Ayı saldırısı anı kamerada! Son anda böyle kurtuldu

Giriş: 31.08.2025 09:54
Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçelerinin sınırında yer alan Nemrut Kalderası'na gezmeye giden bir kişi, göl çevresinde yiyecek arayan boz ayılarla karşılaştı. Aracının camından ayıya ekmek vermek isteyen vatandaş, bir anda saldırıya uğradı. Saldırıyı kıl payı atlatan kişinin yaşadığı anlar ise kameraya yansıdı.
