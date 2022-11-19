Aydın'da feci olay! Genç adam kız arkadaşı tarafından öldürüldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı kız arkadaşı tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti. Gece yarısı meydana gelen acı olayda bir anlık öfke ile sevdiği adamın kalbine bıçak saplayarak öldüren genç kız hüngür hüngür ağladı.