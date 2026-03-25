Gözler ABD-İran müzakeresinde! Masadan ateşkes çıkacak mı?

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a Hürmüz Boğazı'na ilişkin 48 saatlik süre dolmadan 5 günlük saldırıları durdurma kararının yankıları sürüyor. Trump'ın Tahran'a yönelik hamlesi "geri adım" olarak konuşulurken, gözler Pakistan'da gerçekleşmesi beklenen kritik müzakereye çevrildi. İslamabad'daki görüşmenin ayrıntıları henüz netlik kazanmazken zirvede hangi konuların masaya yatırılacağı ve savaşın bitme ihtimali ise A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programında ele alındı. Gazeteci Mete Sohtaoğlu müzakereye ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, 5 günlük ateşkesin aldatıcı olduğunu ve sonunda fırtına kopacağını, Kuveyt ve Bahreyn merkezli bir saldırı ihtimalinin ortaya çıktığını belirtti.