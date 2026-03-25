İsrail'in kanlı 'bir ay' planı deşifre oldu! Tel Aviv'in göbeğinde füze dehşeti

Ortadoğu'da barut fıçısı patladı, İsrail'in sinsi savaş stratejisi gün yüzüne çıktı! Amerika'nın ateşkes baskısına kulak tıkayan Tel Aviv yönetimi, nükleer santraller ve hükümet merkezlerini hedef alan devasa bir saldırı için düğme bastı. İran ve Hizbullah'ın misilleme yağmuru altında kalan İsrail'de "güvenli bölge" ifadesi yerle bir olurken, Tel Aviv'in hava savunma başarısının iflasını gözler önüne serdi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, sahadaki son durumu ve sızdırılan veya gizli planın ayrıntılarını canlı yayında deşifre etti.