Trump'ın 5 günlük mola çıkışındaki kirli oyun: 450 milyar dolarlık LNG kozu

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından tehditlerini sürdürürken 5 gün boyunca enerji tesislerine saldırıların durdurulacağını açıklamasının yankıları sürüyor. ABD'nin bu hamlesi ülkedeki petrol fiyatlarını dengeleme çabası olarak yorumlanırken ABD-İsrail-İran hattındaki gelişmeler A Haber ekranlarında ele alındı. Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar konuya ilişkin detayları Memleket Meselesi programında açıklarken "Bu beş günlük ara, aslında Trump’ın ekonomi verilerinin kendi üzerine gelmesini engellemek için kurduğu bir dengeleme politikasıdır. Ancak daha da önemlisi Avrupa’ya karşı kullanılan LNG kozudur." dedi.

