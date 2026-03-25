Hürmüz'de büyük hesaplaşma! ABD'nin aşması imkansız bir cehennem senaryosu

Orta Doğu’da tansiyon her geçen saniye daha da yükselirken, Hürmüz Boğazı’nda barut kokusu tüm dünyayı sarmış durumda. ABD’nin Hark Adası’na yönelik olası saldırı planları gündemi sarsarken, askeri ve stratejik adımlar A Haber ekranlarında ele alınıyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Yıldırım Deniz ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. İlyas Bozkurt ABD'nin Hark Adası'nı işgal edebilme ihtimaline ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Dr. Yıldırım Deniz, "Hürmüz Boğazı, bizim Çanakkale Boğazı’na benzer bir savunma avantajına sahip bir bölge" sözleriyle boğazın geçilemez bir kale niteliğinde olduğunu aktardı. Dr. İlyas Bozkurt, "Hark Adası bir hedef şaşırtma olabilir. Oraya asker çıkaramazsınız, çıkarsanız bile orada tutunamazsınız. Böyle bir girişimde çok büyük zayiat verirsiniz" ifadelerini kullandı.