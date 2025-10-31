31 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Aydın'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Aydın’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Aydın'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2025 14:05
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Nazilli ve Köşk ilçelerinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Suriye uyruklu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün Köşk, 1'inin ise Nazilli ilçesinde yakalandığı öğrenildi. Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aydın’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini yaraladı
Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini yaraladı
Ormanda yiyecek arayan karacalar fotokapanda
Ormanda yiyecek arayan karacalar fotokapanda
Aydın’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Aydın'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Şanlıurfa’da tekstil hammaddesi yüklü tır devrildi
Şanlıurfa’da tekstil hammaddesi yüklü tır devrildi
Devrilen patpatın altında kalan sürücü yaralandı
Devrilen patpatın altında kalan sürücü yaralandı
Arnavutköy’de İETT otobüsünde bıçaklı saldırı!
Arnavutköy'de İETT otobüsünde bıçaklı saldırı!
Hem vize engeli hem cenaze zorluğu!
Hem vize engeli hem cenaze zorluğu!
A Haber patlamanın yaşandığı evde
A Haber patlamanın yaşandığı evde
Yol verme tartışması kavgaya dönüştü
Yol verme tartışması kavgaya dönüştü
Karı-koca kazada öldü: 3 kişi yaralandı
Karı-koca kazada öldü: 3 kişi yaralandı
Siirt’te aile faciası: 2 ölü!
Siirt'te aile faciası: 2 ölü!
Öğretmen olacaktı çete lideri oldu
Öğretmen olacaktı çete lideri oldu
Daha Fazla Video Göster