06 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Aydın'da arkadaş vahşeti! Bayıltıp diri diri gömdüler | Aynı odayı paylaştıkları kişiyi öldürüp 3 yıl emekli maaşını çektiler

Aydın'da arkadaş vahşeti! Bayıltıp diri diri gömdüler | Aynı odayı paylaştıkları kişiyi öldürüp 3 yıl emekli maaşını çektiler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.12.2023 09:24
Aydın'da 4 yıl önce kaybolan 55 yaşındaki Mehmet Akkan'ı 2 arkadaşının sopayla kafasına vurarak bayıltıp diri diri gömdükleri ortaya çıktı. Üç yıldır Akkan'ın emekli maaşını çeken cinayet zanlıları, bankanın kamera kayıtlarından tespit edilip tutuklandı.
Aydın’da arkadaş vahşeti!
Aydın'da arkadaş vahşeti!
Seyir halindeyken alev topuna döndü!
Seyir halindeyken alev topuna döndü!
Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu!
Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu!
Güney Marmara’da deprem riski
Güney Marmara'da deprem riski
Külotlu çorap cinayeti davasında yeni gelişme
Külotlu çorap cinayeti davasında yeni gelişme
Velilerden kreşe ihmal isyanı
Velilerden kreşe ihmal isyanı
Kaza yapan İETT şoförü tutanak tutmayı reddetti!
Kaza yapan İETT şoförü tutanak tutmayı reddetti!
Taksicinin başına silah dayadı o anlar kamerada
Taksicinin başına silah dayadı o anlar kamerada
Üsküdar’da İETT otobüsü yandı
Üsküdar'da İETT otobüsü yandı
Tekirdağ’da pitbull dehşeti!
Tekirdağ'da pitbull dehşeti!
17 yaşındaki Damla’yı kim öldürdü?
17 yaşındaki Damla'yı kim öldürdü?
’Şampiyonlar Ligi’ne kayyum şoku!
'Şampiyonlar Ligi’ne kayyum şoku!
Daha Fazla Video Göster