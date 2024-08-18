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Aydemir Akbaş'a veda

Aydemir Akbaş'a veda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.08.2024 14:36
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandı.
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