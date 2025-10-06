Avukat Serdar Öktem’e uzun namlulu silahla saldırı

06 Ekim 2025, Pazartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 06.10.2025 17:53
Güncelleme:06.10.2025 22:40
İstanbul Şişli’de sıcak dakikalar yaşandı. Avukat Serdar Öktem Şişli Büyükdere Caddesi’nde uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Öktem'in ağır yaralı olduğu öne sürüldü.
