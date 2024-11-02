AVM’de yürüyen merdivenlere parmağı sıkıştı! Küçük çocuğun parmağı koptu

İnegöl'ün Osmaniye Mahallesi’nde faaliyet gösteren alışveriş merkezinde 4 yaşındaki Eslem O., annesiyle yürüyen merdivenden indiği sırada eli mekanizmaya sıkıştı. Sağ elinin işaret parmağının yarısı kopan küçük çocuk olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı çocuk özel araçla Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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