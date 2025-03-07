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AVM’de yangın çıktı; 4 kişi dumandan etkilendi

AVM'de yangın çıktı; 4 kişi dumandan etkilendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.03.2025 21:26
İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'ndaki 2 katlı AVM'nin 2'nci katında bulunan bir kafenin mutfak kısmında, saat 14.30 sıralarında fritözden kaynaklı yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, dumandan etkilenen 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kafe zarar görürken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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AVM’de yangın çıktı; 4 kişi dumandan etkilendi
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