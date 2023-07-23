23 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları AVM'de canına kıyan Kader Yıldız'ın annesinin isyanı: Mezarında bile rahat bırakmıyor

AVM'de canına kıyan Kader Yıldız'ın annesinin isyanı: Mezarında bile rahat bırakmıyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.07.2023 11:39
İstanbul'da  8 Eylül 2022 tarihinde bir alışveriş merkezinin terasından atlayarak canına kıyan 25 yaşındaki Kader Yıldız'ın annesi Gülnaz Yıldız, kızının mezarına eski nişanlısı Berkan Y. tarafından mozaiği dağıtılarak zarar verildiğini  söyledi. Gülnaz Yıldız, "Mezarın ortasındaki mermerini, mozaiğini kaldırmış. O taşları her tarafa yaymış. Çiçek ekmiş vicdanını rahatlatmak için. Kızımı öldürdüğü yetmemiş gibi, dolandırdığı yetmemiş gibi halen mezarıyla uğraşıyor." dedi.
’’Mezarında bile rahat bırakmıyor’’
''Mezarında bile rahat bırakmıyor''
Başka şehirde yaşam kurmak isteyene teşvik
Başka şehirde yaşam kurmak isteyene teşvik
Pazara gitti hayatı değişti
Pazara gitti hayatı değişti
HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı’na saldırı!
HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı’na saldırı!
Afyonkarahisar’daki kazada: 3 ölü
Afyonkarahisar'daki kazada: 3 ölü
Sıra üniversite tercih maratonunda
Sıra üniversite tercih maratonunda
Gabar petrolü için tarih verildi
Gabar petrolü için tarih verildi
Milli Hızlı Tren 2025 yılında raylarda
Milli Hızlı Tren 2025 yılında raylarda
Tüp bebek istemeyen tazminat ödeyecek!
Tüp bebek istemeyen tazminat ödeyecek!
Bıçakla kadını rehin alan saldırgan kamerada
Bıçakla kadını rehin alan saldırgan kamerada
Çeşme yangınında kundakçı kamerada
Çeşme yangınında kundakçı kamerada
Rize’de fırtına vadisinde rafting yarışı
Rize'de fırtına vadisinde rafting yarışı
Daha Fazla Video Göster