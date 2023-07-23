AVM'de canına kıyan Kader Yıldız'ın annesinin isyanı: Mezarında bile rahat bırakmıyor

İstanbul'da 8 Eylül 2022 tarihinde bir alışveriş merkezinin terasından atlayarak canına kıyan 25 yaşındaki Kader Yıldız'ın annesi Gülnaz Yıldız, kızının mezarına eski nişanlısı Berkan Y. tarafından mozaiği dağıtılarak zarar verildiğini söyledi. Gülnaz Yıldız, "Mezarın ortasındaki mermerini, mozaiğini kaldırmış. O taşları her tarafa yaymış. Çiçek ekmiş vicdanını rahatlatmak için. Kızımı öldürdüğü yetmemiş gibi, dolandırdığı yetmemiş gibi halen mezarıyla uğraşıyor." dedi.