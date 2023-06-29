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Avcılar'da yaralıyı kurtarma seferberliği kamerada

DHA
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Giriş: 29.06.2023 13:02
Avcılar'da, iddiaya göre boşanma aşamasında olan Beşir A,, evde tek başına olduğu sırada başına tabanca ile ateş ederek yaşamına son vermek istedi. Silah sesi üzerine sevk edilen polis ekibi, evdeki yaralıya ulaşmak için zamana karşı yarıştı. Evin kapısı çekiç, satır ve tekme darbeleri ile uzun süren çabanın ardından kırıldı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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