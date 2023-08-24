24 Ağustos 2023, Perşembe
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Avcılar’da otelde doktor cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Avcılar’da iddiaya göre otel odasında yabancı uyruklu kadınla birlikteyken para anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı kadının, mesaj attığı başka bir adamın odaya gelerek doktora art arda ateş edip öldürmesiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli A.A.K’nin oda önündeki anları ve kadınla birlikte kaçtığı anlar görüntülerde yer aldı.