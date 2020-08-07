Avcılar'da kafe sahibine pompalı tüfekli saldırı

İstanbul Avcılar'da bir kafede çıkan tartışmada işyeri sahibi, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay Merkez mahallesi Namık Kemal Caddesin'deki kafede saat 12.00 sıralarında meydana geldi Edinilen bilgilere göre, Selçuk Yılmaz iş yerine gelen, iki kişi ile tartışmaya başladı. Kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerden biri, pompalı tüfekle Yılmaz'a ateş etti. Ağır yaralanan Yılmaz hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganların aranmasına başlandı.