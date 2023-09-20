20 Eylül 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Avcılar’da İBB’nin çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı: Mahalleli büyük panik yaşadı
Olay, saat 08.30 sıralarında Avcılar Namık Kemal Caddesi üzerindeki İBB’nin otopark ve meydan düzenlemesi çalışmaları sırasında meydana geldi. İddiaya göre, otopark ve meydan düzenlemesi için yapılacak temel atma töreninin hazırlıkları sırasında çalışanlar doğalgaz borusunu patlattı. Patlamayla birlikte büyük bir gürültü duyulurken, mahalleye gaz kokusu yayıldı. Koku nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar kendi imkanlarıyla binaları boşalttı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri mahalleye sevk edildi. Olay yerine gelen polis, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Doğalgaz ekipleri ise yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından doğalgazı kesti. Doğalgazın kesilmesiyle polisler yolu trafiğe açarken, ekipler inceleme yaptı.