Avcılar E5'te pikap araçlara çarpıp ortalığı savaş alanına çevirdi o anlar kamerada

Avcılar E5 Karayolu yan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle pikapla çok sayıda araca çarpan sürücü diğer sürücülere adeta dehşeti yaşattı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.