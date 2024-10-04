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Avcılar E5'te pikap araçlara çarpıp ortalığı savaş alanına çevirdi o anlar kamerada

Avcılar E5'te pikap araçlara çarpıp ortalığı savaş alanına çevirdi o anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 16:10
Avcılar E5 Karayolu yan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle pikapla çok sayıda araca çarpan sürücü diğer sürücülere adeta dehşeti yaşattı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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