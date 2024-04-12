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Av yasağı 15 Nisan’da başlıyor! İstavrit irileşti kilosu 50 TL oldu

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 12.04.2024 17:04
Denizlerde av yasağı 15 Nisan'da başlıyor. Yasak öncesi istavrit irileşirken kilosu da 50 liraya kadar düştü. Balıkçı Kenan Balcı balığın bol olması için denizlere iyi bakılması gerektiğini söyledi.
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Av yasağı 15 Nisan’da başlıyor!
Av yasağı 15 Nisan’da başlıyor!
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