Av yasağı 15 Nisan’da başlıyor! İstavrit irileşti kilosu 50 TL oldu

Denizlerde av yasağı 15 Nisan'da başlıyor. Yasak öncesi istavrit irileşirken kilosu da 50 liraya kadar düştü. Balıkçı Kenan Balcı balığın bol olması için denizlere iyi bakılması gerektiğini söyledi.

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