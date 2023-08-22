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Av yasağı 1 Eylül'de sona eriyor! Bu sene palamut yok hamsi çok

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Giriş: 22.08.2023 11:13
1 Eylül'de sona erecek olan denizlerde avlanma yasağına sayılı günler kala balıkçılar hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesi ağ ve teknelerinin bakımlarını yapmakta olan balıkçılar av sezonunun başlamasını bekliyor.
Av yasağı 1 Eylül’de sona eriyor!
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