ABD Çin’e teslim mi oldu? Mühimmat stokları tükendi: Tayvan ve İran masaya yatırıldı!

ABD ve Çin arasındaki küresel güç savaşı, Başkan Trump’ın Pekin ziyareti ve teknoloji devi Nvidia’nın hamleleriyle yerini "stratejik bir ateşkese" bırakıyor. Orta Doğu’da mühimmat stokları tükenen ve İran kıskacında sıkışan Washington’ın, Tayvan ve çip krizinde Çin’e devasa bir "otoban" açıp açmadığı sorusu uluslararası kamuoyunda yankılanıyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, iki süper gücün "yoğun bakımdaki diplomasi" trafiğini ve kapalı kapılar ardında dönen "al-ver" sürecini A Haber ekranlarında tüm detaylarıyla deşifre etti.