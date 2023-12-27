Atıklar sanat eserlerine dönüşüyor! Kadınlar yetenekleriyle istihdam kazanıyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi hem kadınlara istihdam sağlamak hem de sıfır atık projesine destek vermek için bir sergi oluşturdu. Sergide kullanılmayan, atık malzemelerden dönüştürülen birbirinden farklı el emeği göz nuru ürünler ziyaretçilerini bekliyor. Kadınların yaptığı el emeği ürünler hem satış ofislerinde hem de sergilerde değer buluyor. İşte haberin detayları…

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