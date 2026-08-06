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Uğur Mumcu dosyasında kritik görüşme: Bakan Gürlek, Mumcu ailesiyle buluşuyor

Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosya, 33 yıl sonra yeniden incelenmeye alındı. Adalet Bakanlığı bünyesinde faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla kurulan özel birim çalışmalara başlarken, Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün Ankara'da Mumcu ailesiyle kritik bir görüşme gerçekleştiriyor. Soruşturma kapsamında yeni delillerin modern yöntemlerle yeniden değerlendirileceği belirtilirken, dosyanın tüm yönleriyle ele alınacağı ifade edildi.

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