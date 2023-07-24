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Atatürk Üniversitesi’nde botanik bahçesi! 15 bin kişi ziyaret ediyor

A Haber
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Giriş: 24.07.2023 16:10
Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin botanik bahçesi 150'den fazla bitki türüyle doğa severlerin akınına uğruyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
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