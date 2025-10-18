18 Ekim 2025, Cumartesi

Atari salonları yeniden yükseliyor! Eski oyunlara rağbet büyük

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2025 16:12
Atari salonları; 80'lerin sonu ve 90'lı yıllarda oldukça popülerdi. Oyun konsollarının ve bilgisayarların yaygınlaşmasıyla birlikte; atari salonları da birer birer tarihe karıştı. Bugünlerde ise bunun nostaljisi yapılıyor. İstanbul'da açılan bir salon; 90'lı yılların efsane oyunlarını oynamak isteyenlerin buluşma noktası oldu.
