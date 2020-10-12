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Atadan toruna tohum seferberliği! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu A Haber'e "Ata Tohumu Projesi"ni anlattı

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Giriş: 12.10.2020 13:16
Güncelleme:12.10.2020 13:20
"Ata Tohumu Projesi" Emine Erdoğan'ın himayesinde 3 buçuk yıl önce hayata geçirildi. Proje ile bereketli topraklarımıza özgü tohumlar devlet tarafından gen bankasında geliştirildi, fide haline getirildi ve toprakla yeniden buluştu. Projenin koordinatörü, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu A Haber'e Ata Tohumu Projesi'nin önemini anlattı.

"Ata Tohumu Projesi" Emine Erdoğan'ın himayesinde 3 buçuk yıl önce hayata geçirildi. Proje ile bereketli topraklarımıza özgü tohumlar devlet tarafından gen bankasında geliştirildi, fide haline getirildi ve toprakla yeniden buluştu. Projenin koordinatörü, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu A Haber'e Ata Tohumu Projesi'nin önemini anlattı.

YEDİ BÖLGE YEDİ İKLİM

Kandıra'nın sivri biberi, Samsun'un köy salatalığı, Çorum'un on dilim kavunu, Ayaş'ın beyaz bodur domatesi... Yedi bölge yedi iklime özgü binlerce lezzetin tohumu gen bankasında çoğaltıldı, tohumlar fide haline getirildi, yeniden toprakla buluştu.

Projede 11 çeşidin yer aldığı 60 bin ton ürün üretildi.

TOHUM YOKSA GIDA DA YOK

Saraçoğlu, yerli tohumun korunmasının önemini vurgulayarak, "Tükettiğimiz aklınıza gelen her gıdayı biz tohumdan alıyoruz. Tohum yoksa o zaman gıda da yok." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu A Haberde anlattı! Koronavirüse karşı vitamin yeterli değil lektin içerikli besinler tüketin PROF. DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU A HABER'DE ANLATTI! "KORONAVİRÜSE KARŞI VİTAMİN YETERLİ DEĞİL LEKTİN İÇERİKLİ BESİNLER TÜKETİN"

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