14 Nisan 2023, Cuma
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Asrın felaketinin yeni görüntüsü ortaya çıktı! İşte Hatay’da depremde 600 yıllık tarihi caminin yıkılma anı
6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da 600 yıllık tarihi Mahremiye Camisi yıkıldı. Mihrabın sağ ve solunda "deprem terazisi" denilen iki döner sütunun yer aldığı tarihi caminin yıkılma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.