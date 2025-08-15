16 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 'Aşk ve Gözyaşı'nın ilk tanıtımı büyük ses getirdi: Meyra ve Selim'in fırtınalı aşkı Eylül'de ATV'de!
’Aşk ve Gözyaşı’nın ilk tanıtımı büyük ses getirdi: Meyra ve Selim’in fırtınalı aşkı Eylül’de ATV’de!

'Aşk ve Gözyaşı'nın ilk tanıtımı büyük ses getirdi: Meyra ve Selim'in fırtınalı aşkı Eylül'de ATV'de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.08.2025 22:54
Güney Kore’nin reyting rekortmeni dizisi Queen of Tears’ın Türk uyarlaması olan yapım, ilk tanıtımıyla büyük ses getirdi! Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı, Meyra ve Selim’in fırtınalı aşkını anlatan dizinin yayınlanan tanıtımı, güçlü duygular ve çarpıcı sahneleriyle izleyiciyi şimdiden derinden etkiledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
’Aşk ve Gözyaşı’nın ilk tanıtımı büyük ses getirdi: Meyra ve Selim’in fırtınalı aşkı Eylül’de ATV’de!
Meyra ve Selim’in fırtınalı aşkı Eylül’de ATV’de!
Meyra ve Selim'in fırtınalı aşkı Eylül'de ATV'de!
Tuz ruhuyla hazırladılar kıraathaneye attılar
Tuz ruhuyla hazırladılar kıraathaneye attılar
İntihar değil cinayet çıktı
İntihar değil cinayet çıktı
Marmaris’te tornavidalı kavga!
Marmaris’te tornavidalı kavga!
Tekirdağ’da alevler tarla ve ormanı sardı!
Tekirdağ’da alevler tarla ve ormanı sardı!
Ümraniye’de servis otobüsü devrildi!
Ümraniye'de servis otobüsü devrildi!
Yasağa rağmen denize giren bir kişi boğuldu
Yasağa rağmen denize giren bir kişi boğuldu
Adana’da elinde baltayla TIR şoförünü tehdit etti
Adana'da elinde baltayla TIR şoförünü tehdit etti
Mezarlık yanına bırakılan içki şişeleri tepki topladı
Mezarlık yanına bırakılan içki şişeleri tepki topladı
Yangın zincirleme kazayı beraberinde getirdi
Yangın zincirleme kazayı beraberinde getirdi
Eski Milletvekili Boğa trafik kazasında hayatını kaybetti
Eski Milletvekili Boğa trafik kazasında hayatını kaybetti
Sındırgı’da cuma namazı çadırlarda kılındı
Sındırgı’da cuma namazı çadırlarda kılındı
Daha Fazla Video Göster