’Aşk ve Gözyaşı’nın ilk tanıtımı büyük ses getirdi: Meyra ve Selim’in fırtınalı aşkı Eylül’de ATV’de!

Güney Kore’nin reyting rekortmeni dizisi Queen of Tears’ın Türk uyarlaması olan yapım, ilk tanıtımıyla büyük ses getirdi! Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı, Meyra ve Selim’in fırtınalı aşkını anlatan dizinin yayınlanan tanıtımı, güçlü duygular ve çarpıcı sahneleriyle izleyiciyi şimdiden derinden etkiledi.

