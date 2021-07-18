18 Temmuz 2021, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Aşırı sıcaklar 808 kişinin ölümüne yol açtı! Kanada'da kırmızı alarm
Kanada, aşırı sıcaklar nedeniyle zor günler geçiriyor. Ülkede yüzlerce insan aşırı sıcaklar sebebiyle hayatını kaybetti. British Columbia Adli Tıp Kurumu'nun, British Columbia eyaletini etkisi altına alan sıcak hava dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin açıkladığı verilere göre 25 Haziran-1 Temmuz arasında aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak toplam 808 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği ifade edildi. İşte ayrıntılar...