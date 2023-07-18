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Aşırı sıcak hayati risk! Termometreler 40 dereceyi gösterecek

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Giriş: 18.07.2023 20:41
Uzmanlar aşırı sıcaklar için 'afet' söylemi kullanmıştı. Önümüzdeki birkaç gün içinde termometrelerin 40 dereceyi göstereceği tahmin ediliyor. Bu da hayati risk demek. Bir risk boyutu daha var tabii. O da 'kuraklık tehlikesi' eğer kısa sürede önlem alınmazsa İstanbulluları susuz günler bekliyor.
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