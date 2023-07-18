Aşırı sıcak hayati risk! Termometreler 40 dereceyi gösterecek

Uzmanlar aşırı sıcaklar için 'afet' söylemi kullanmıştı. Önümüzdeki birkaç gün içinde termometrelerin 40 dereceyi göstereceği tahmin ediliyor. Bu da hayati risk demek. Bir risk boyutu daha var tabii. O da 'kuraklık tehlikesi' eğer kısa sürede önlem alınmazsa İstanbulluları susuz günler bekliyor.

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