Aşırı sıcağın sebebi omega blokajı! Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir A Haber'de uyardı: Bu günlere dikkat!

Sıcaklıklar, birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Aşırı sıcakların nedeni ne? Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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